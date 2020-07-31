Марко сообщил, что Феттель не обязан давать ответ «Астон Мартин» до 31 июля

Гоночный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко рассказал, что Себастьян Феттель («Феррари»), по его информации, может ещё немного поразмышлять, в какой команде продолжать ему карьеру и продолжать ли вообще. Ранее сообщалось, что Феттель, который покинет «Феррари» после сезона-2020, должен дать ответ «Астон Мартин» (в настоящее время команда выступает под вывеской «Рейсинг Пойнт») до 31 июля, поскольку именно в этот день у команды истекает возможность досрочного расторжения контракта с мексиканцем Серхио Пересом.
«Насколько я знаю, у него ещё будет время после этого срока, чтобы сделать выбор», — приводит слова Марко GrandPX.news.
Ранее сообщалось, что будущее Переса напрямую зависит от того, какой ответ даст Феттель. Таким образом, в теории будущее четырёхкратного чемпиона мира может решиться ещё до старта Гран-при Великобритании.
- 31 июля 2020
-
12:11
-
11:56
-
11:10
-
10:32
-
10:13
-
09:10
-
09:00
-
01:03
-
01:01
- 30 июля 2020
-
23:52
-
23:44
-
23:19
-
22:52
-
22:18
-
21:30
-
21:20
-
21:13
-
21:13
-
20:42
-
20:01
-
19:02
-
17:17
-
16:36
-
16:32
-
16:24
-
15:41
-
14:25
-
13:04
-
12:10
-
11:23
-
10:11
-
09:12
-
00:50
- 29 июля 2020
-
23:59
-
23:04