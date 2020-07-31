В «Рейсинг Пойнт» назвали Хюлькенберга «фантастическим суперзапасным»

В команде Формулы-1 «Рейсинг Пойнт» прокомментировали замену Серхио Переса, заразившегося коронавирусом, на Нико Хюлькенберга. Немец выступит вместо мексиканца на Гран-при Великобритании.

«Было нелегко за столь короткое время найти замену Серхио, но в лице Нико у нас фантастический суперзапасной, который очень хорошо знает команду. Да, он попал с корабля на бал, но он быстро всё изучит, и я уверен, что он быстро наберёт темп», — приводит слова руководителя «Рейсинг Пойнт» Отмара Зафнауэра пресс-служба команды.

Изначально предполагалось, что Переса заменит либо Эстебан Гутьеррес, либо Стоффель Вандорн, однако в «Рейсинг Пойнт» сделали выбор в пользу Хюлькенберга, который, в отличие от мексиканца и бельгийца, выступал в Формуле-1 в сезоне-2019, защищая цвета «Рено».