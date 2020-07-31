Сайнс призвал не ждать от «Феррари» побед в 2021-м

Гонщик «Макларена» Карлос Сайнс предположил, что «Мерседес» и в следующем сезоне будет очень сложно победить. Напомним, после сезона-2020 Сайнс покинет «Макларен» и перейдёт в «Феррари».

«В настоящий момент «Феррари», «Ред Булл», «Макларену», «Рено», «Рейсинг Пойнт» — всем тяжело победить в чемпионате, учитывая доминирование [«Мерседеса»] в этом году. А в 2021-м машины в значительной степени не изменятся.

Здравый смысл подсказывает, что до 2022 года победить «Мерседес» будет невероятно сложно», — приводит слова Сайнса GrandPX.news.

После трёх этапов сезона на счету «Феррари» 27 очков. Команда занимает пятое место в зачёте Кубка конструкторов. У «Мерседеса», возглавляющего командный зачёт, 121 очко.