Албон рассказал, зачем ему заменили гоночного инженера

Гонщик «Ред Булл» Александер Албон прокомментировал то, что начиная с Гран-при Великобритании Формулы-1 он будет работать с новым гоночным инженером. Теперь с Албоном будет работать Саймон Ренни, который сотрудничал ещё с Марком Уэббером, а с 2014 по 2018 год — с Даниэлем Риккардо.

«Во-первых, с предыдущим инженером проблем не было. Но сейчас машину довольно трудно пилотировать, и, думаю, в команде решили, что нам нужен опыт. Саймон привнесёт это. Он в Формуле-1 уже очень давно.

Разумеется, он понимает Формулу-1. Надеюсь, он укажет нам правильное направление», — приводит слова Албона Autosport.

После трёх этапов сезона на счету Албона 22 очка. У его напарника голландца Макса Ферстаппена 33 очка.