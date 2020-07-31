В «Рейсинг Пойнт» рассказали, почему выбрали Хюлькенберга и как успели всё организовать

Руководитель «Рейсинг Пойнт» Отмар Зафнауэр рассказал, как его команде удалось быстро организовать замену заболевшему коронавирусом Серхио Пересу на Нико Хюлькенберга.



«Когда первый тест Чеко дал неоднозначный результат, я наделся, что следующий будет отрицательным, но нужно всегда надеяться на лучшее и готовиться к худшему. Так что мы начали всё планировать и параллельно решали вопросы с Хюлькенбергом и Эстебаном Гутьерресом. Наша команда инженеров считала, что Нико станет более подходящим кандидатом, потому что он очень хорошо нас знает, знает всех инженеров, наши системы, наши процессы, он работал на нашем симуляторе. И у него был актуальный опыт благодаря управлению болидом Ф-1 в прошлом году. Нам нужен был кто-то, кто может набрать очки, и мы думали, что Нико — лучший вариант.



Он только приземлился в Германии, когда я ему позвонил. Он сказал, что собирается принять участие в тестах. А я сказал: „Что ж, может, тебе следует сесть за руль болида Формулы-1“. Он ответил: „Да, абсолютно“. Думаю, он провёл в Кёльне час, чтобы забрать шлем и гоночные ботинки. А затем он отравился в Бирмингем и приземлился примерно в 7-7:30 вечера.



Нам нужно было оформить ему суперлицензию, а это нелегко, потому что сначала нужен контракт, который в свою очередь утверждает палата по контрактам. Параллельно с этим нам нужно было многое ему объяснить насчёт машины.



Мы получили от [лаборатории] Eurofins информацию, что его тест отрицательный, за четверть часа до тренировки. Так что затем нужно было быстро усадить его за руль. Но он быстро набрал темп, а его отзывы были такими же, как и всегда. Ещё можно прибавить, есть вещи, которые ему не нравятся и которые нравятся. Мы внесём улучшения до второй тренировки и посмотрим, как всё пойдёт. Но я думаю, что он стал девятым и чувствовал себя вполне комфортно», — приводит слова Зафнауэра RaceFans и GPBlog.