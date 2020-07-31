Стролл — лучший во второй практике Гран-при Великобритании, Квят — 15-й

На автодроме в Сильверстоуне завершилась вторая тренировка Гран-при Великобритании Формулы-1. Лучшее время по её итогам показал пилот «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл. Второй результат у гонщика «Ред Булл» Александера Албона. Тройку лучших замкнул пилот «Мерседеса» Валттери Боттас.



Даниил Квят по итогам сессии стал 15-м, его напарник по «Альфа Таури» Пьер Гасли показал 8-й результат.

Сессия ненадолго прерывалась красными флагами после аварии Албона.

Формула-1. Гран-при Великобритании. Вторая тренировка

1. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 1.27,274

2. Александер Албон («Ред Булл») — +0,090

3. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,157

4. Шарль Леклер («Феррари») — +0,296

5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,307

6. Карлос Сайнс («Макларен») — +0,546

7. Нико Хюлькенберг («Рейсинг Пойнт») — +0,636

8. Пьер Гасли («Альфа Таури») — +0,723

9. Даниэль Риккардо («Рено») — +0,838

10. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +0,885

11. Ландо Норрис («Макларен») — +0,895

12. Эстебан Окон («Рено») — +0,945

13. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +0,982

14. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +1,116

15. Даниил Квят («Альфа Таури») — +1,152

16. Ромен Грожан («Хаас») — +1,290

17. Джордж Расселл («Уильямс») — +1,497

18. Себастьян Феттель («Феррари») — +1,586.

19. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1,624

20. Николас Латифи («Уильямс») — +2,684.