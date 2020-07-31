Стролл — лучший во второй практике Гран-при Великобритании, Квят — 15-й

На автодроме в Сильверстоуне завершилась вторая тренировка Гран-при Великобритании Формулы-1. Лучшее время по её итогам показал пилот «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл. Второй результат у гонщика «Ред Булл» Александера Албона. Тройку лучших замкнул пилот «Мерседеса» Валттери Боттас.
Даниил Квят по итогам сессии стал 15-м, его напарник по «Альфа Таури» Пьер Гасли показал 8-й результат.
Сессия ненадолго прерывалась красными флагами после аварии Албона.
Формула-1. Гран-при Великобритании. Вторая тренировка
1. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 1.27,274
2. Александер Албон («Ред Булл») — +0,090
3. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,157
4. Шарль Леклер («Феррари») — +0,296
5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,307
6. Карлос Сайнс («Макларен») — +0,546
7. Нико Хюлькенберг («Рейсинг Пойнт») — +0,636
8. Пьер Гасли («Альфа Таури») — +0,723
9. Даниэль Риккардо («Рено») — +0,838
10. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +0,885
11. Ландо Норрис («Макларен») — +0,895
12. Эстебан Окон («Рено») — +0,945
13. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +0,982
14. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +1,116
15. Даниил Квят («Альфа Таури») — +1,152
16. Ромен Грожан («Хаас») — +1,290
17. Джордж Расселл («Уильямс») — +1,497
18. Себастьян Феттель («Феррари») — +1,586.
19. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1,624
20. Николас Латифи («Уильямс») — +2,684.
- 31 июля 2020
-
18:34
-
18:14
-
17:38
-
17:12
-
16:56
-
16:35
-
15:23
-
14:31
-
13:19
-
13:09
-
12:58
-
12:54
-
12:11
-
11:56
-
11:10
-
10:32
-
10:13
-
09:10
-
09:00
-
01:03
-
01:01
- 30 июля 2020
-
23:52
-
23:44
-
23:19
-
22:52
-
22:18
-
21:30
-
21:20
-
21:13
-
21:13
-
20:42
-
20:01
-
19:02
-
17:17
-
16:36