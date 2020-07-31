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Стролл — лучший во второй практике Гран-при Великобритании, Квят — 15-й

Стролл — лучший во второй практике Гран-при Великобритании, Квят — 15-й
Авто / Формула-1 0

На автодроме в Сильверстоуне завершилась вторая тренировка Гран-при Великобритании Формулы-1. Лучшее время по её итогам показал пилот «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл. Второй результат у гонщика «Ред Булл» Александера Албона. Тройку лучших замкнул пилот «Мерседеса» Валттери Боттас.

Даниил Квят по итогам сессии стал 15-м, его напарник по «Альфа Таури» Пьер Гасли показал 8-й результат.

Сессия ненадолго прерывалась красными флагами после аварии Албона.

Формула-1. Гран-при Великобритании. Вторая тренировка

1. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 1.27,274
2. Александер Албон («Ред Булл») — +0,090
3. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,157
4. Шарль Леклер («Феррари») — +0,296
5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,307
6. Карлос Сайнс («Макларен») — +0,546
7. Нико Хюлькенберг («Рейсинг Пойнт») — +0,636
8. Пьер Гасли («Альфа Таури») — +0,723
9. Даниэль Риккардо («Рено») — +0,838
10. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +0,885
11. Ландо Норрис («Макларен») — +0,895
12. Эстебан Окон («Рено») — +0,945
13. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +0,982
14. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +1,116
15. Даниил Квят («Альфа Таури») — +1,152
16. Ромен Грожан («Хаас») — +1,290
17. Джордж Расселл («Уильямс») — +1,497
18. Себастьян Феттель («Феррари») — +1,586.
19. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1,624
20. Николас Латифи («Уильямс») — +2,684.

Формула-1 2020. Этап 4, Сильверстоун, Великобритания
Гран-при Великобритании. Свободная практика 2
31 июля 2020, пятница. 17:00 МСК
Окончено
1
Лэнс Стролл
Racing Point
1:27.274
2
Александер Албон
Red Bull
+0.090
3
Валттери Боттас
Mercedes AMG F1
+0.157
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