Формула-1 опубликовала запись жёсткой аварии Албона на тренировке ГП Великобритании

Пресс-служба Формулы-1 разместила на своей странице в «Твиттере» видеозапись с аварией гонщика «Ред Булл» Александера Албона во второй тренировке Гран-при Великобритании. Молодой пилот вылетел с трассы в повороте «Стоув» и сильно разбил болид.



Сессия из-за этой жёсткой аварии была прервана красными флагами. Работникам трассы потребовалось время, чтобы эвакуировать болид и проверить барьеры безопасности.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть его можно в твиттер-аккаунте Формулы-1.

Напомним, лучшее время во второй тренировке показал пилот «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл. Второй результат у гонщика «Ред Булл» Александера Албона. Тройку лучших замкнул пилот «Мерседеса» Валттери Боттас.