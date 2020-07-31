Формула-1 опубликовала запись жёсткой аварии Албона на тренировке ГП Великобритании
Пресс-служба Формулы-1 разместила на своей странице в «Твиттере» видеозапись с аварией гонщика «Ред Булл» Александера Албона во второй тренировке Гран-при Великобритании. Молодой пилот вылетел с трассы в повороте «Стоув» и сильно разбил болид.
Сессия из-за этой жёсткой аварии была прервана красными флагами. Работникам трассы потребовалось время, чтобы эвакуировать болид и проверить барьеры безопасности.
Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть его можно в твиттер-аккаунте Формулы-1.
Напомним, лучшее время во второй тренировке показал пилот «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл. Второй результат у гонщика «Ред Булл» Александера Албона. Тройку лучших замкнул пилот «Мерседеса» Валттери Боттас.
Стролл — лучший во второй практике ГП Великобритании, Квят — 15-й, Албон разбил болид
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