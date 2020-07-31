Квят: красные флаги испортили мне вторую сессию

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят прокомментировал пятничные тренировки перед Гран-при Великобритании. В первой он показал 10-е время, во второй стал 15-м.
«Продуктивный день, даже несмотря на то что красные флаги испортили мне вторую сессию, когда был на свежих шинах. Пришлось прервать круг, а затем вновь поставить использованный комплект. С этим немного не повезло.
Но помимо этого нам удалось поработать над множеством вещей, и я очень доволен балансом машины. Мы должны проанализировать всё вечером и посмотреть, что можем сделать, чтобы прибавить завтра», — приводит слова Квята пресс-служба «Альфа Таури».
Напомним, вторая сессия свободных заездов перед Гран-при Великобритании была прервана красными флагами из-за аварии Александера Албона.
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