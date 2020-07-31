Ферстаппен: на быстром круге меня заблокировали

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен доволен пятничными свободными заездами на Гран-при Великобритании. В первой практике он показал лучшее время, а во второй стал 14-м.
«Меня заблокировали на быстром круге, после чего я сосредоточился на длинных отрезках под гонку. Именно поэтому в протоколе второй сессии напротив моей фамилии нет хорошего времени. Но в итоге это не имеет значения в пятницу. Сегодня был неплохой день. Продолжаем разрабатывать и устанавливать на болид новые элементы. Кажется, они работают немного лучше, поэтому я доволен, как всё складывается.
Конечно, есть вещи, которые мы можем улучшить, в пятницу вы не знаете, что делают другие команды. Но в целом болид сегодня выглядел и вёл себя лучше. На длинных отрезках мы также показывали вполне приличный темп, но кто знает, какая будет погода в оставшиеся дни и как это изменит ситуацию. В целом была позитивная пятница, но где мы находимся на самом деле увидим лишь завтра», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба «Ред Булл».
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