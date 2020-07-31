Леклер: у «Феррари» огромные проблемы с гоночным темпом

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер признал проблемы команды после пятничных тренировок Гран-при Великобритании.
«У нас огромные проблемы с гоночным темпом. Квалификационная скорость немного лучше, чем ожидалось, и это хорошо. Мы выбрали довольно радикальный подход к уровню прижимной силы, так что похоже, что он работает в квалификации, но не в гонке. Нам нужно проанализировать данные и посмотреть, что мы можем сделать завтра. Мы ещё можем довольно многое изменить, так что мы попробуем понять, что можно поменять, чтобы, возможно, чуть пожертвовать скоростью в квалификации и стать лучше в гонке.
Из-за нашего баланса пилотировать было невероятно трудно. Было очень-очень трудно не допустить ошибку, так что нам определённо нужно что-то поменять. Иначе, при таком балансе, будет очень трудно проехать так много кругов во время гонки», — приводит слова Леклера Motorsport Week.
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