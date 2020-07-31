Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Леклер: у «Феррари» огромные проблемы с гоночным темпом

Леклер: у «Феррари» огромные проблемы с гоночным темпом
Авто / Формула-1 0

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер признал проблемы команды после пятничных тренировок Гран-при Великобритании.

«У нас огромные проблемы с гоночным темпом. Квалификационная скорость немного лучше, чем ожидалось, и это хорошо. Мы выбрали довольно радикальный подход к уровню прижимной силы, так что похоже, что он работает в квалификации, но не в гонке. Нам нужно проанализировать данные и посмотреть, что мы можем сделать завтра. Мы ещё можем довольно многое изменить, так что мы попробуем понять, что можно поменять, чтобы, возможно, чуть пожертвовать скоростью в квалификации и стать лучше в гонке.

Из-за нашего баланса пилотировать было невероятно трудно. Было очень-очень трудно не допустить ошибку, так что нам определённо нужно что-то поменять. Иначе, при таком балансе, будет очень трудно проехать так много кругов во время гонки», — приводит слова Леклера Motorsport Week.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020