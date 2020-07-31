Шварцман прокомментировал провал в квалификации этапа Формулы-2 в Сильверстоуне
Российский гонщик академии «Феррари» и программы «СМП Рейсинг» Роберт Шварцман прокомментировал лишь 18-й результат в квалификации британского этапа Формулы-2 на автодроме «Сильверстоун». При этом напарник россиянина Мик Шумахер занял третье место.
«Это был разочаровывающий день, если честно. Самой большой проблемой, без сомнений, стал трафик, но и без него нам нужно во многом прибавить. У нас не был идеальный тайминг выезда на трассу, да и в целом многое не сложилось. Когда результаты на круге такие плотные, подобные проблемы могут стоить множества позиций. Нам нужно прибавить и сохранять концентрацию. Мы знаем, что если мы хорошо отработаем, то можем отыграться», — приводит слова Шварцмана пресс-служба «Премы».
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