Феттель прокомментировал многочисленные проблемы с машиной

Немецкий гонщик «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал многочисленные технические проблемы, которые практически лишили его почти всей первой тренировки Гран-при Великобритании и части второй. Немец пропустил почти всю первую сессию из-за проблем с интеркулером.



«Это был прерывистый день. У нас была проблема с педалью тормоза, пришлось прервать работу и исправить проблему. Так что было нелегко войти в ритм. Думаю, в целом нам ещё нужно кое-что изучить по итогам пятницы и использовать завтра. Думаю, нам нужно улучшить машину. Посмотрим, где мы завтра окажемся.



Завтра состояние трассы должно оказаться другим, должно стать прохладнее, но посмотрим, что произойдёт на самом деле. Надеюсь, мы к чему-то придём. Если говорить обо мне, то многое за ночь успокоится и завтрашний день окажется лучше», — приводит слова Феттеля Autosport.