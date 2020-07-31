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Гасли: до сих пор не чувствую, что болид ведёт себя, как мне того хотелось бы

Гасли: до сих пор не чувствую, что болид ведёт себя, как мне того хотелось бы
Авто / Формула-1 0

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли прокомментировал итоги пятничных свободных заездов на Гран-при Великобритании. В общей сложности ему удалось проехать 55 кругов. В первой сессии Гасли показал 11-е время, а во второй стал 8-м.

«Мне очень приятно вернуться в Сильверстоун, где, я думаю, находится одна из лучших трасс сезона. В целом это было хорошее начало уик-энда для нас, нам удалось проехать большое количество кругов. Тем не менее я до сих пор не чувствую, что болид ведёт себя, как мне того хотелось бы. Поэтому, если нам удастся добиться нужных улучшений за ночь, завтра наш темп будет ещё выше», — приводит слова Гасли пресс-служба «Альфа Таури».

Напомним, лучшее время по итогам второй сессии свободных заездов показал пилот «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл. В первой практике быстрейшим был гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

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