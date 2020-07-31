Албон — про аварию: думал, что поймал машину, но затем просто отправился в отбойник

Таиландский гонщик «Ред Булл» Александер Албон прокомментировал аварию в конце второй практики Гран-при Великобритании и общий ход тренировок.
«Из сегодняшнего дня можно извлечь немало позитива, несмотря на инцидент во второй тренировке. Я в порядке, всё было не так плохо. Просто заднюю часть машины резко повело, и у меня возникли проблемы с тем, чтобы скорректировать это. Я думал, что поймал машину, но затем просто отправился в отбойник. Нам нужно изучить данные и посмотреть, что там произошло.
Как бы то ни было, мы как команда определённо сделали шаг вперёд. Мы ожидали, что сегодня всё будет хуже, но от машины хорошие ощущения, она была в порядке сразу же с первого круга. Я уверен, что «Мерседес» серьёзно скрывал скорость, так что мы будем следить за ними завтра, но в остальном, если говорить о нас, машина стала более сбалансированной. Думаю, мы лучше её понимаем. Ветер и температура завтра станут совсем другими, произойдёт своего рода перезагрузка, но пока всё выглядит хорошо», — приводит слова Албона пресс-служба «Ред Булл».
- 31 июля 2020
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