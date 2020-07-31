На болиде Риккардо треснуло шасси

Французской команде Формулы-1 «Рено» пришлось поменять шасси на болиде Даниэля Риккардо, сообщает GPFans. Механики обнаружили небольшую трещину в шасси, что и привело к замене. Вероятнее всего, трещина возникла после того, как Риккардо слишком сильно атаковал один из бордюров на трассе «Сильверстоун».



Австралиец закончил первую тренировку Гран-при Великобритании на девятом месте, а во второй сессии оказался 12-м.



«Мы продемонстрировали многообещающие сигналы, но мне не хватало некоторой стабильности машины. На некоторых попытках я был более доволен, чем на других, так что нам есть над чем поработать. Как и всегда, борьба внутри группы машин довольно плотная. Завтра температура упадёт, так что ситуация должна несколько измениться», — отметил Риккардо в пресс-релизе «Рено».