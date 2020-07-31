На болиде Риккардо треснуло шасси

Французской команде Формулы-1 «Рено» пришлось поменять шасси на болиде Даниэля Риккардо, сообщает GPFans. Механики обнаружили небольшую трещину в шасси, что и привело к замене. Вероятнее всего, трещина возникла после того, как Риккардо слишком сильно атаковал один из бордюров на трассе «Сильверстоун».
Австралиец закончил первую тренировку Гран-при Великобритании на девятом месте, а во второй сессии оказался 12-м.
«Мы продемонстрировали многообещающие сигналы, но мне не хватало некоторой стабильности машины. На некоторых попытках я был более доволен, чем на других, так что нам есть над чем поработать. Как и всегда, борьба внутри группы машин довольно плотная. Завтра температура упадёт, так что ситуация должна несколько измениться», — отметил Риккардо в пресс-релизе «Рено».
- 31 июля 2020
-
22:51
-
22:41
-
22:31
-
22:14
-
21:43
-
21:43
-
21:38
-
21:27
-
21:20
-
21:16
-
21:13
-
21:00
-
20:23
-
19:37
-
19:36
-
18:34
-
18:14
-
17:38
-
17:12
-
16:56
-
16:35
-
15:23
-
14:31
-
13:19
-
13:09
-
12:58
-
12:54
-
12:11
-
11:56
-
11:10
-
10:32
-
10:13
-
09:10
-
09:00
-
01:03