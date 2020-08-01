Формула-1. Гран-при Великобритании. Третья тренировка. Онлайн-трансляция
Сегодня, 1 августа, на стационарной трассе «Сильверстоун» состоится третья свободная практика четвёртого этапа чемпионата Формулы-1 сезона-2020 — Гран-при Великобритании. Начало тренировки запланировано на 13:00 по московскому времени.
После третьего этапа Формулы-1 в общем зачёте чемпионата лидирует британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят набрал одно очко и находится в общем зачёте на 15-й позиции.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию третьей тренировки. Следить за ней можно будет, перейдя по нижеприведённой ссылке.
Формула-1. Гран-при Великобритании. Онлайн-трансляция третьей практики
- 1 августа 2020
-
10:23
-
10:00
-
09:05
-
08:29
- 31 июля 2020
-
23:57
-
23:37
-
22:51
-
22:41
-
22:31
-
22:14
-
21:43
-
21:43
-
21:38
-
21:27
-
21:20
-
21:16
-
21:13
-
21:00
-
20:23
-
19:37
-
19:36
-
18:34
-
18:14
-
17:38
-
17:12
-
16:56
-
16:35
-
15:23
-
14:31
-
13:19
-
13:09
-
12:58
-
12:54
-
12:11
-
11:56
Партнерский контент