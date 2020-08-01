Формула-1. Гран-при Великобритании. Квалификация. Онлайн-трансляция

Сегодня, 1 августа, состоится квалификация четвёртого этапа сезона-2020 чемпионата мира Формулы-1 — Гран-при Великобритании. Этап принимает стационарная трасса «Сильверстоун». Начало квалификации запланировано на 16:00 по московскому времени.



После третьего этапа Формулы-1 в общем зачёте чемпионата лидирует британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят набрал одно очко и находится в общем зачёте на 15-й позиции.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию квалификационных заездов. Следить за ней можно будет, перейдя по нижеприведённой ссылке.



Формула-1. Гран-при Великобритании. Онлайн-трансляция квалификации