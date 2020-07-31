Хюлькенберг показал, как выглядели последние 24 часа из его жизни

Временно вернувшийся в Формулу-1 немецкий гонщик Нико Хюлькенберг показал в своём инстаграм-аккаунте, как выглядели последние 24 часа из его жизни, в течение которых было организовано его возвращение. Хюлькенберг заменил в составе «Рейсинг Пойнт» мексиканца Серхио Переса, у которого был диагностирован коронавирус.



В серии фотографий Нико показал, как он получает телефонный звонок от руководителя «Рейсинг Пойнт» Отмара Зафнауэра, затем оказывается на базе «Рейсинг Пойнт», проходит тест на коронавирус, работает над гоночным креслом, ждёт результатов теста и наконец попадает в паддок автодрома «Сильверстоун» и оказывается за рулём гоночного болида RP20.

Хюлькенберг проведёт в составе «Рейсинг Пойнт» один или два Гран-при — в зависимости от того, как быстро поправится и будет отпущен из карантина Перес.