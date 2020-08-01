Гутьеррес отреагировал на то, что в «Рейсинг Пойнт» позвали Хюлькенберга, а не его

Резервный пилот «Мерседеса» Эстебан Гутьеррес считался одним из кандидатов на замену во время Гран-при Великобритании Серхио Пересу, у которого был выявлен коронавирус. Однако в «Рейсинг Пойнт» предпочли позвать Нико Хюлькенберга. Эстебан впервые после этого решения обратился к болельщикам.



«Во-первых, хочу пожелать скорейшего выздоровления моему соотечественнику и другу Серхио Пересу, а также всем, кто находится в подобных обстоятельствах.



Очень благодарен вам за всю ту поддержку, что получил. В пятницу я находился на автодроме с «Мерседесом», наблюдая за свободными заездами, и, как всегда, был готов помогать команде. С удовольствие принял бы участие в гоночном уик-энде. Я всегда готов и сосредоточен, и команда может рассчитывать на меня в соревнованиях.

Я желаю Нико Хюлькенбергу и «Рейсинг Пойнт» хорошего выступления в этот уик-энд. Наслаждайтесь Гран-при, оставаясь дома», — написал Гутьеррес на своей странице в «Твиттере».



Напомним, «Мерседес» по договорённости готов предоставлять своих резервистов в случае необходимости «Рейсинг Пойнт» и «Макларену».