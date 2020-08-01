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Вольфа удивило решение руководства «Феррари» о развитии болида

Вольфа удивило решение руководства «Феррари» о развитии болида
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф признался, что его удивили слова председателя совета директоров «Феррари» Джона Элканна о плане итальянской команды по ближайшему развитию. «Скудерия» фактически хочет списать со счетов выступления в сезонах 2020 и 2021 годов, чтобы сконцентрироваться на проектировке болида 2022 года, когда начнут действовать новые правила.

«Видел комментарии, но мне сложно судить. Действительно ли возможно откреститься от двух сезонов сразу, чтобы подготовиться к 2022 году? Нам разрешено начинать разработку нового болида только в январе следующего года. Значит, даже если вы спишете этот сезон, это не даст вам никаких преимуществ. Но не думаю, что моё дело — комментировать планы «Феррари», — приводит слова Вольфа GrandPX.

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