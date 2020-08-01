Лоусон выиграл первую гонку Ф-3 в Великобритании, Смоляр стартует с поула во втором заезде

На автодроме «Сильверстоун» завершилась первая гонка Формулы-3. Её победителем стал Лайам Лоусон из Hitech Racing, второе место досталось Оскару Пиастри из Prema, тройку лучших замкнул его напарник Логан Сарджент. Российский пилот Александр Смоляр финишировал 10-м, благодаря чему получил право стартовать с поула во второй гонке.



На 17-м круге на трассе после массовой аварии появился пейс-кар. В режиме автомобиля безопасности пилоты и пересекли финишную черту.



Формула-3. Великобритания. Первая гонка



1. Лайам Лоусон (Hitech Racing) – 20 кругов

2. Оскар Пиастри (Prema)

3. Логан Сарджент (Prema)

4. Джейк Хьюз (HWA AG)

5. Фредерик Вести (Prema)

6. Алекс Перони (Campos Racing)

7. Себастьян Фернандес (ART Grand Prix)

8. Клемент Новалак (Carlin)

9. Дэвид Бекманн (Trident)

10. Александр Смоляр (ART Grand Prix).