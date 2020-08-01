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В «Рейсинг Пойнт» опровергли, что должны были решить судьбу Переса до августа

В «Рейсинг Пойнт» опровергли, что должны были решить судьбу Переса до августа
Авто / Формула-1 0

Руководитель команды Формулы-1 «Рейсинг Пойнт» Отмар Зафнауэр опроверг информацию, что его гоночный коллектив должен был до конца июля решить, подтверждает ли он контракт с Серхио Пересом на следующие два сезона. По слухам, у «Рейсинг Пойнт» есть опция, позволяющая расторгнуть трёхлетнее соглашение и тем самым освободить место для четырёхкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля, оставшегося без места в «Феррари» на сезон-2021.

«Мы обычно предпочитаем не раскрывать детали контрактов. Но я хотел бы использовать эту возможность, чтобы сказать вам: это не правда, что опция, о которой вы говорите, истекает сегодня (в пятницу, 31 июля. — Прим. „Чемпионата“). Это не так», — приводит слова Зафнауэра Motorsport.

Марко сообщил, что Феттель не обязан давать ответ «Астон Мартин» до 31 июля
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