Леклер и Сайнс отреагировали на прогноз «Феррари» об отсутствии побед до 2022 года

Нынешний и будущий гонщики «Феррари» Шарль Леклер и Карлос Сайнс прокомментировали заявление «Феррари» Джона Элканна, что итальянская команда Формулы-1 вряд ли вернётся к борьбе за победы ранее сезона-2022, когда в чемпионате мира будет введён новый технический регламент. Таким образом Элканн фактически поставил крест не только на нынешнем чемпионате Ф-1, но и на следующем, когда в «Феррари» перейдёт Сайнс.
«Я не расстроен. Мы должны быть честны. Знаем, что должны упорно работать, и не думаю, что сейчас правильно показывать пальцем на кого-то конкретного. Это сложный период, но мы мотивированы, чтобы вернуться на желаемый уровень», — заявил Леклер в интервью La Gazzetta dello Sport.
Сайнс со своей стороны кратко отметил, что комментарии Элканна «здравые».
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