Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Леклер и Сайнс отреагировали на прогноз «Феррари» об отсутствии побед до 2022 года

Леклер и Сайнс отреагировали на прогноз «Феррари» об отсутствии побед до 2022 года
Авто / Формула-1 0

Нынешний и будущий гонщики «Феррари» Шарль Леклер и Карлос Сайнс прокомментировали заявление «Феррари» Джона Элканна, что итальянская команда Формулы-1 вряд ли вернётся к борьбе за победы ранее сезона-2022, когда в чемпионате мира будет введён новый технический регламент. Таким образом Элканн фактически поставил крест не только на нынешнем чемпионате Ф-1, но и на следующем, когда в «Феррари» перейдёт Сайнс.

«Я не расстроен. Мы должны быть честны. Знаем, что должны упорно работать, и не думаю, что сейчас правильно показывать пальцем на кого-то конкретного. Это сложный период, но мы мотивированы, чтобы вернуться на желаемый уровень», — заявил Леклер в интервью La Gazzetta dello Sport.

Сайнс со своей стороны кратко отметил, что комментарии Элканна «здравые».

Президент «Феррари» предсказал возвращение на победный путь не раньше 2022-го
Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020