Перес — единственный из почти 4 тысяч протестированных, у кого обнаружили коронавирус

Международная автомобильная федерация опубликовала результаты очередного массового обследования обитателей паддока Формулы-1 на коронавирус. С 24 по 30 июля, в преддверии Гран-при Великобритании на автодроме «Сильверстоун», аккредитованная ФИА и Формулой-1 лаборатория провела 3909 тестов. Коронавирус был выявлен лишь у одного человека — как ранее сообщалось, им стал мексиканский гонщик «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес. В составе команды его заменил немецкий пилот Нико Хюлькенберг, чей тест на коронавирус оказался отрицательным.
На данный момент ещё неизвестно, сумеет ли Перес вернуться в строй к следующему этапу — Гран-при 70-летия в следующие выходные. Это зависит от того, как быстро мексиканец поправится и какие карантинные меры будут действовать.
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