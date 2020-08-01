«Позаботься о моей малышке». Перес пожелал Хюлькенбергу завоевать подиум

Накануне немецкий пилот Нико Хюлькенберг, который временно заменяет в «Рейсинг Пойнт» Серхио Переса, опубликовал в «инстаграме» пост, где показал кадры за последние 24 часа своей жизни. Мексиканец, пропускающий Гран-при Великобритании, не оставил это без внимания и написал коллеге послание в комментариях.
«Подиум!!! Наслаждайся и позаботься там о моей малышке», — обратился Перес к Хюлькенбергу.
Не прошёл мимо поста Нико и пилот «Макларена» Ландо Норрис, он пошутил относительно того, что Хюлькенбергу будет сложно физически вернуться за руль после долго перерыва.
«У меня закралось чувство, что сейчас чья-то шея немного болит», — написал Ландо.
Хюлькенберг проведёт в составе «Рейсинг Пойнт» один или два Гран-при — в зависимости от того, как быстро поправится и будет отпущен из карантина Перес.
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