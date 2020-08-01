Боттас — лучший в третьей практике ГП Великобритании, Хэмилтон – второй, Квят — 11-й

На автодроме в Сильверстоуне завершилась третья тренировка Гран-при Великобритании Формулы-1. Лучшее время по её итогам показал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас. Второй результат у его напарника Льюиса Хэмилтона. Тройку лучших замкнул пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.
Даниил Квят по итогам сессии стал 11-м, его напарник по «Альфа Таури» Пьер Гасли показал 10-й результат.
Формула-1. Гран-при Великобритании. Третья тренировка
1. Валттери Боттас («Мерседес») — 1.25,873
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0.206
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0.300
4. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +0.703
5. Карлос Сайнс («Макларен») — +0.791
6. Шарль Леклер («Феррари») — +0.898
7. Ландо Норрис («Макларен») — +0.925
8. Даниэль Риккардо («Рено») — +0.968
9. Нико Хюлькенберг («Рейсинг Пойнт») — +0.999
10. Пьер Гасли («Альфа Таури») — +1.173
11. Даниил Квят («Альфа Таури») — +1.203
12. Эстебан Окон («Рено») — +1.285
13. Александер Албон («Ред Булл») — +1.305
14. Себастьян Феттель («Феррари») — +1.378
15. Ромен Грожан («Хаас») — +1.664
16. Джордж Расселл («Уильямс») — +1.865
17. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +1.952
18. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1.987
19. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +2.103
20. Николас Латифи («Уильямс») — +2.239.
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