Болельщикам предложили создать дизайн шлема для Даниила Квята

В социальной сети «ВКонтакте» стартовал конкурс по созданию дизайна шлема для Даниила Квята. Эту специальную раскраску пилот «Альфа Таури» будет использовать на Гран-при России, который состоится 27 сентября в Сочи.
Болельщики могут присылать варианты до 21 августа. Эскизы обязательно должны быть связаны с Россией и передавать национальный колорит. Кроме того, художникам нельзя будет затрагивать фирменные части с логотипами «Альфа Таури».
Работу победителя напечатают на шлеме Квята. Автор получит билеты на Гран-при России, промокупон на 100 000 рублей и сувениры от организаторов.
Обладатели второго и третьего мест получат билеты на Гран-при в Сочи, промокупоны на 50 и 30 тысяч рублей соответственно, а также сувениры.
Все подробности — по ссылке.
- 1 августа 2020
-
17:29
-
17:14
-
16:51
-
16:02
-
15:30
-
15:14
-
14:15
-
14:08
-
12:42
-
12:22
-
12:17
-
12:12
-
12:10
-
10:23
-
10:00
-
09:05
-
08:29
- 31 июля 2020
-
23:57
-
23:37
-
22:51
-
22:41
-
22:31
-
22:14
-
21:43
-
21:43
-
21:38
-
21:27
-
21:20
-
21:16
-
21:13
-
21:00
-
20:23
-
19:37
-
19:36
-
18:34