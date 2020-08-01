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Болельщикам предложили создать дизайн шлема для Даниила Квята

Болельщикам предложили создать дизайн шлема для Даниила Квята
Авто / Формула-1 0

В социальной сети «ВКонтакте» стартовал конкурс по созданию дизайна шлема для Даниила Квята. Эту специальную раскраску пилот «Альфа Таури» будет использовать на Гран-при России, который состоится 27 сентября в Сочи.

Болельщики могут присылать варианты до 21 августа. Эскизы обязательно должны быть связаны с Россией и передавать национальный колорит. Кроме того, художникам нельзя будет затрагивать фирменные части с логотипами «Альфа Таури».

Работу победителя напечатают на шлеме Квята. Автор получит билеты на Гран-при России, промокупон на 100 000 рублей и сувениры от организаторов.

Обладатели второго и третьего мест получат билеты на Гран-при в Сочи, промокупоны на 50 и 30 тысяч рублей соответственно, а также сувениры.

Все подробности — по ссылке.

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