Болельщикам предложили создать дизайн шлема для Даниила Квята

В социальной сети «ВКонтакте» стартовал конкурс по созданию дизайна шлема для Даниила Квята. Эту специальную раскраску пилот «Альфа Таури» будет использовать на Гран-при России, который состоится 27 сентября в Сочи.

Болельщики могут присылать варианты до 21 августа. Эскизы обязательно должны быть связаны с Россией и передавать национальный колорит. Кроме того, художникам нельзя будет затрагивать фирменные части с логотипами «Альфа Таури».



Работу победителя напечатают на шлеме Квята. Автор получит билеты на Гран-при России, промокупон на 100 000 рублей и сувениры от организаторов.

Обладатели второго и третьего мест получат билеты на Гран-при в Сочи, промокупоны на 50 и 30 тысяч рублей соответственно, а также сувениры.



Все подробности — по ссылке.