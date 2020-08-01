Хэмилтон: темнокожие и женщины недостаточно представлены в Ф-1

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон заявил, что командные фотографии в Формуле-1 показывают, что автоспорту не хватает расового и гендерного многообразия. По мнению британца, барьеры в автоспорте препятствуют работе этнических меньшинств и женщин. В июне были опубликованы результаты исследования, они показали, что лишь 12% членов команд являются женщинами, а 3% — этническими меньшинствами.

«Цветные и женщины совсем недостаточно представлены в Формуле-1. Я испытывал на себе расизм во время своей карьеры. Сперва я думал, что мои успехи помогут изменить это, показать, что люди вроде меня могут добиться хороших результатов в автоспорте. Но затем я осознал, что побед недостаточно, без изменений в основах спорта ничего не произойдёт.

Можно посмотреть на фотографии команд в конце прошлого сезона. Там лишь несколько человек являются цветными. Создаётся впечатление, что если ты белый мужчина, занимаешь центральное место. А чёрные и женщины-инженеры фактически не существуют.

Меня часто спрашивают, когда появится следующий чёрный пилот. Но дело ведь не только в пилотах, они являются лишь небольшой группой Формулы-1. Правда в том, что цветные и женщины в недостаточной мере представлены в паддоке и на заводах», — цитирует Хэмилтона Racefans.