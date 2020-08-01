Даниил Квят: мы изменили некоторые настройки, сегодня мне было комфортнее за рулём болида

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят прокомментировал результаты квалификации Гран-при Великобритании. Россиянин показал 14-й результат, но из-за замены коробки передач начнёт Гран-при со штрафом в пять позиций.

«Очень хороший круг, удовлетворён. Мы изменили некоторые настройки, и сегодня было более комфортно за рулём болида, было больше уверенности при прохождении поворотов. И это здорово. Я отставал от Пьера Гасли на прямых, только там терял время. Начну со штрафом в пять позиций. Понимаю, завтра будет нелегко, но в целом чувствую себя уверенно во время гонок. Буду выжимать из болида максимум. Цель — набор очков», — приводит слова Квята пресс-служба «Альфа Таури».

Лучшее время в квалификации показал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Ещё один гонщик «Мерседеса», Валттери Боттас, был вторым, а Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл», — третьим.