«Альфа Таури» — о плане на гонку Квята: вероятно, мы должны быть более креативными

Технический директор «Альфа Таури» Джоди Эггинтон подвёл итоги квалификации Гран-при Великобритании.
«То, что мы изучили вчера и сегодня в третьей практике, позволяет предположить, что новинки в сочетании с новым направлением настроек, которое мы изучали в пятницу, внесли вклад в улучшение нашей техники, который смогли использовать оба наших гонщика, что позитивно. Однако борьба в середине очень плотная, нам нужно продолжать двигаться в том же направлении.
Первый сегмент прошёл как ожидалось, мы без инцидентов прошли дальше, в то время как во втором сегменте был красный флаг — его вывесили, когда обе машины были на первой попытке. Была возможность лишь для одной попытки в конце сессии, что неидеально. Пьер показал идентичное время со Строллом, но сделал это позднее, так что квалифицировался 11-м, а не 10-м. Ну а Даниил стал 14-м, однако, к сожалению, у него будет штраф в виде потери пяти мест из-за замены коробки передач.
Хотя в некотором отношении разочаровывает не пройти в третий сегмент, то, что одна из наших машин на 11-й позиции, обеспечивает дополнительные варианты по стратегии, так что мы должны оказаться в центре борьбы середняков, когда погаснут стартовые огни. Что же до Даниила, то, мы, вероятно, должны быть более креативными, чтобы попробовать обеспечить ему такое же положение», — приводит слова Эггинтона пресс-служба его команды.
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