Гасли: мы добились прогресса с начала уик-энда, надеюсь, что завтра попадём в топ-10
Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли прокомментировал результат квалификации Гран-при Великобритании. Гасли показал 11-й результат. Его напарник россиянин Даниил Квят занял 14-е место в квалификации.
«Доволен выступлением в квалификации. Нам хватало скорости для третьего сегмента, мы смогли показать такое же время круга, как и «Рейсинг Пойнт», что радует. Сейчас у «Рейсинг Пойнт» один из лучших болидов.
Результат квалификации очень позитивный, мы хорошо поработали. Завтра начну гонку с 11-й позиции, у нас будет свобода в выборе шин. Думаю, у нас будет хороший шанс на достижение результата. Мы добились прогресса с начала уик-энда. Надеюсь, завтра сможем попасть в топ-10 и набрать очки», — приводит слова Гасли пресс-служба «Альфа Таури».
Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Великобритании, Ферстаппен — третий, Квят — 14-й
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