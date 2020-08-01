Гасли: мы добились прогресса с начала уик-энда, надеюсь, что завтра попадём в топ-10

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли прокомментировал результат квалификации Гран-при Великобритании. Гасли показал 11-й результат. Его напарник россиянин Даниил Квят занял 14-е место в квалификации.

«Доволен выступлением в квалификации. Нам хватало скорости для третьего сегмента, мы смогли показать такое же время круга, как и «Рейсинг Пойнт», что радует. Сейчас у «Рейсинг Пойнт» один из лучших болидов.

Результат квалификации очень позитивный, мы хорошо поработали. Завтра начну гонку с 11-й позиции, у нас будет свобода в выборе шин. Думаю, у нас будет хороший шанс на достижение результата. Мы добились прогресса с начала уик-энда. Надеюсь, завтра сможем попасть в топ-10 и набрать очки», — приводит слова Гасли пресс-служба «Альфа Таури».