Албон не может объяснить, почему не прибавил и не прошёл в третий сегмент

Таиландский гонщик «Ред Булл» Александер Албон оказался не в силах объяснить, почему ему не удалось проехать хороший круг на новом комплекте шин «софт» в конце второго сегмента квалификации. Албон показал только 12-й результат и не прошёл в третий сегмент. Его напарник Макс Ферстаппен стал третьим.



«Мы попробовали проехать на шинах „медиум“. Круг не был ужасным, но не был и прекрасным. Я допустил на нём несколько ошибок, так что знал, что могу проехать быстрее. В этот момент думаешь, рискнуть с „медиумом“ или выбрать безопасный вариант с „софтом“. Мы выбрали мягкие шины. Не могу по-настоящему объяснить этот последний круг. Мы не выжали из него максимума, вот и всё. Мы должны были оказаться немного выше, чем оказались в итоге», — приводит слова Албона GPBlog.