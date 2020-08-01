Феттель назвал причины своей слабой квалификации
Немецкий гонщик «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал десятый результат в квалификации Гран-при Великобритании Формулы-1 на автодроме «Сильверстоун». При этом напарник немца Шарль Леклер показал четвёртое время, опередив Феттеля на девять десятых доли секунды.
«У меня были проблемы с тем, чтобы попасть в ритм. Машина была неплоха, но не подходила мне сегодня. Вчера у меня были проблемы из-за небольшого количества пройденных кругов, а с утра — чтобы войти в ритм. Как бы то ни было, попробую сделать в гонке всё что смогу, а там посмотрим.
Старт на „софте“ не будет идеальным, но ситуация такая, какая есть. Нам нужно попробовать извлечь максимум», — приводит слова Себастьяна Феттеля портал Crash.
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