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Леклера и Стролла не оштрафовали за небезопасный выпуск из боксов

Леклера и Стролла не оштрафовали за небезопасный выпуск из боксов
Авто / Формула-1 0

Гонщики «Феррари» и «Рейсинг Пойнт» Шарль Леклер и Лэнс Стролл избежали наказаний со стороны стюардов Гран-при Великобритании Формулы-1 за то, что механики небезопасно выпустили их из боксов на пит-лейн.

Болид Стролла выпустили перед машиной «Рено» Даниэля Риккардо, однако, изучив видеозаписи эпизода, стюарды посчитали эпизод не слишком опасным.

Автомобиль Леклера механики «Феррари» выпустили перед болидом как раз Стролла, но и здесь стюарды после просмотра видеоповторов вынесли вердикт, что эпизод не был очень опасным.

Таким образом, по итогам квалификации Гран-при Великобритании Леклер сохранил четвёртую позицию, а Стролл, как и предполагалось по итогам сессии, начнёт воскресную гонку с шестого места.

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