Хорнер расстроен результатом Албона и отставанием от «Мерседеса»

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер подвёл итоги квалификации Гран-при Великобритании, где Макс Ферстаппен стал третьим, а Александер Албон — 12-м.
«Солгу, если скажу, что сегодняшний день не был для нас разочаровывающим, особенно в плане отставания от „Мерседеса“. Знаем, что эта трасса всегда подходит их машине, но они сейчас невероятно быстры. Однако нам нужно продолжать оказывать на них давление, насколько можем.
Для Алекса и команды разочаровывающе не попасть в третий сегмент, но ему навредила потеря времени в третьей практике, особенно после вчерашнего вылета. Макс проделал отличную работу, выжав из машины всё и оказавшись на втором ряду, — это наша лучшая квалификация здесь с 2016 года.
Мы сконцентрированы на гандикапе от лидера — очевидно, что, как команда, мы должны работать над этим. Но мы не перестанем атаковать. Наш гоночный темп часто оказывается конкурентоспособнее по сравнению с квалификационным, так что, надеюсь, мы сможем набрать максимально возможное число очков обеими машинами», — приводит слова Хорнера пресс-служба «Ред Булл».
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