Видео: разворот Льюиса Хэмилтона в квалификации Гран-при Великобритании

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала ролик с видеозаписью происшествия с участием британского гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона в квалификации Гран-при Великобритании на автодроме «Сильверстоун». Во втором сегменте квалификации Хэмилтон потерял контроль над болидом, после чего машину развернуло. Однако автомобиль не получил никаких повреждений, Льюис уверенно прошёл в третий сегмент квалификации и затем завоевал поул-позишен.

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Хэмилтон на три десятые секунды опередил напарника — финского гонщика Валттери Боттаса. Третье место у голландского пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена.