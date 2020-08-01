Видео: разворот Льюиса Хэмилтона в квалификации Гран-при Великобритании
Пресс-служба Формулы-1 опубликовала ролик с видеозаписью происшествия с участием британского гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона в квалификации Гран-при Великобритании на автодроме «Сильверстоун». Во втором сегменте квалификации Хэмилтон потерял контроль над болидом, после чего машину развернуло. Однако автомобиль не получил никаких повреждений, Льюис уверенно прошёл в третий сегмент квалификации и затем завоевал поул-позишен.
Все права на видео принадлежат Formula One World Championship Limied. Посмотреть видео можно в инстаграм-аккаунте Формулы-1.
Хэмилтон на три десятые секунды опередил напарника — финского гонщика Валттери Боттаса. Третье место у голландского пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена.
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