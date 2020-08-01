Ф-1 опубликовала видео невероятной разницы между кругами Хэмилтона в 2013 и 2020 годах

В прошлогодней квалификации Гран-при Великобритании Валттери Боттас установил рекорд круга для трассы «Сильверстоун». В этом году его напарник по «Мерседесу» Льюис Хэмилтон смог улучшить это достижение на 0,7 секунды, что говорит о фантастической работе, которую проделала команда на базах в Бриксворте и Брэкли.

Но если обычным болельщикам может показаться, что «Мерседес» отыграл большую разницу, то в Формуле-1 предложили сравнить рекордный круг Хэмилтона с его же квалификационной попыткой 2013 года. Пресс-служба чемпионата назвала эту разницу невероятной.



Семь лет назад Льюису, чтобы претендовать на поул, было достаточно показать время 1.29,607. В сезоне-2020 его квалификационный результат — 1.24,303. Разница — 5,304 секунды!



Сравнительное видео двух квалификационных кругов Льюиса Хэмилтона можно посмотреть на официальном сайте Формулы-1.