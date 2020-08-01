«Норри Эс». Гоночный инженер «Макларена» изменил фамилию пилота, в Ф-1 оценили

На Гран-при Великобритании пилот «Макларена» Ландо Норрис использует специальный гоночный шлем. Дизайн придумала шестилетняя девочка по имени Ева. Она нарисовала оранжевую машинку на белом фоне и написала имя и фамилию пилота, только слово «Норрис» не влезло в одну строчку. В итоге получилось «Ландо Норри Эс».
Гоночный инженер Ландо не забыл про этот факт, когда называл пилоту итоговый протокол квалификации.
«Квалификационный порядок таков: Хэмилтон, Боттас, Ферстаппен, Леклер, Ландо Норри Эс, Стролл, Карлос, Риккардо, Феттель и затем Окон», — сказал инженер по радио, обращаясь к Ландо.
Этот момент не остался без внимания пресс- службы Формулы-1. Она опубликовала видео с этим радиообменом с комментарием «они действительно сказали Ландо Норри Эс?» и эмодзи с плачущим от хохота смайликом.
Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть его можно в инстаграм-аккаунте Формулы-1.
- 1 августа 2020
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