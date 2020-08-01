ФИА рассказала о рекомендованных гонщикам Ф-1 жестах во время акции по борьбе с расизмом

Международная автомобильная федерация (ФИА) рассказала о рекомендациях, которые направлены гонщикам Формулы-1. Рекомендации определяют предпочтительное поведение пилотов во время акций по борьбе с расизмом.
Баннер «Прекратим расизм» будет размещён на стадионе во время Гран-при Великобритании. Пилотам подадут знак, чтобы они подошли к нему в 13:52 по местному времени (15:32 мск). После этого ТВ-служба Формулы-1 покажет видеоролик со словами пилотов. Далее Формула-1 расскажет о важности борьбы с расизмом, после чего пилотам предложат поддержать акцию.
В качестве рекомендованных жестов называются преклонение колена, сложенные крестом руки при стоянии на обеих ногах, стояние на обеих ногах и покачивание головой, указывание пальцем на баннер и футболки со словами «Нет расизму», а также прочие жесты, которые подходят пилотам.
- 1 августа 2020
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