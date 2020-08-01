Очередной этап IndyCar перенесли из-за пандемии коронавируса
Пресс-служба IndyCar сообщила о переносе очередного этапа серии, который должен был пройти в следующие выходные в Огайо. Решение связано с опасениями из-за пандемии коронавируса.
При этом предполагалось, что в Огайо состоится сдвоенный этап, так как ранее из календаря исчезла гонка в Портленде.
Предполагается, что теперь IndyCar проведёт этап в Огайо в сентябре или октябре. Итоговое решение будет принято позже после консультации с местными властями и медиками.
В Огайо в течение последних суток зафиксировали более 1 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. Теперь следующий этап IndyCar состоится 12 августа. В этот день будет проходить гонка в Индианаполисе. Дальнейший календарь пока ещё не согласован из-за переносов.
- 1 августа 2020
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