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Алонсо оформил документы для поездки на «500 миль Индианаполиса»

Алонсо оформил документы для поездки на «500 миль Индианаполиса»
Авто / Формула-Е/Америка/Прочее 0

Испанский гонщик Фернандо Алонсо сможет принять участие в гонке «500 миль Индианаполиса». Двукратный чемпион Формулы-1 смог уладить вопросы и решить сложности, связанные с получением американской визы.

«Как вы можете представить, сейчас в США непростая ситуация. На преодоление всех барьеров требовалось время, но теперь у Алонсо есть всё, что требовалось», — приводит слова руководителя «Макларена» Зака Брауна Reuters.

Ранее Алонсо признался, что у него возникли проблемы с оформлением документов для поездки в США.

В следующем сезоне Алонсо вернётся в Формулу-1, он будет выступать за «Рено». А в 2020 году приоритетом испанца будет гонка «500 миль Индианаполиса». Целью Алонсо остаётся оформление «Тройной короны». Этот негласный титул получают гонщики, выигравшие Гран-при Монако, «500 миль Индианаполиса» и гонку «24 часа Ле-Мана». В коллекции Алонсо не хватает лишь «500 миль Индианаполиса». Алонсо может стать лишь вторым гонщиком в истории, получившим «Тройную корону». Ранее это удалось британцу Грэму Хиллу.

Гонка «500 миль Индианаполиса» будет проходить 23 августа.

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