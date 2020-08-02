Ферстаппен: Хюлькенберг, на мой взгляд, по-прежнему заслуживает места в Формуле-1

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мнением о гонщике «Рейсинг Пойнт» Нико Хюлькенберге. По окончании прошлого сезона немец лишился места в «Рено». Но в итоге он неожиданно вернулся в Формулу-1 в качестве замены для Серхио Переса, у которого диагностировали коронавирус.
«Он счастлив быть здесь. И Нико должен быть здесь в любом случае, ведь, на мой взгляд, он по-прежнему заслуживает места в Формуле-1.
Видел, что во время первой практики его шея была наклонена в сторону. У него довольно длинная шея, что не очень удобно в Формуле-1. Это сложно. Говорил с ним об этом, когда он выступал в Формуле-1. Ему доставляло это неудобство.
Можно долго тренироваться, но, оказавшись в болиде Формулы-1 с этими скоростями, будешь испытывать дискомфорт. Шея будет болеть. Уверен на 100%, что, проснувшись, он почувствовал это», — цитирует Ферстаппен RaceFans.
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