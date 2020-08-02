В «Рейсинг Пойнт» объяснили, почему их воздухозаборники так похожи на узлы «Мерседеса»

Технический директор «Рейсинг Пойнт» Эндрю Грин прокомментировал сходство тормозных воздухозаборников болида команды с прошлогодними решениями «Мерседеса». По словам Грина, сходство обусловлено тем, что «Рейсинг Пойнт» приобрёл у «Мерседеса» воздухозаборники в 2019 году.
В 2019 году в Формуле-1 можно было использовать воздухозаборники, приобретённые у других команд. Но с 2020-го команды должны проектировать их самостоятельно. За сходство с прошлогодними образцами «Рено» подала протест, обвинив «Рейсинг Пойнт» в нарушении регламента.
«ФИА получила всю информацию о наших воздухозаборниках. Специалисты сравнили их с воздухозаборниками «Мерседеса». Все вопросы обсудили. Мы не пытались ничего скрывать, предоставили информацию.
Мы объяснили, почему они похожи на прошлогодние воздухозаборники «Мерседеса». Мы приобрели воздухозаборники в 2019 году. Думаю, у нас очень сильная позиция. Юристы работают над делом. На мой взгляд, оно будет закрыто», —цитирует Грина The Race.
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