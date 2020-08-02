Вольф: доминирование мешает «Мерседесу» обзавестись новыми друзьями

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что доминирование приводит к негативному восприятию команды со стороны конкурентов. По мнению Вольфа, из-за этого «Мерседес» повсеместно критикуют.

«В настоящее время у нас очень сильная команда. Мы все работаем вместе. У нас одинаковые ценности и задачи, мы хотим действовать сообща. Думаю, наши результаты не помогают нам обзавестись новыми друзьями, поэтому нас атакуют повсеместно, ставят под сомнение легальность наших решений.

Это ещё один вызов, с которым мы должны справиться. Но, думаю, лучше так, чем если бы конкуренты нас жалели.

Судьба чемпионства уже решена? Знаете, если бы у нас был такой настрой, мы бы не выигрывали чемпионаты. Мы всегда настроены самокритично, это и способствует прогрессу команды», — цитирует Вольфа Autosport.