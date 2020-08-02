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Смоляр прокомментировал первую победу в Формуле-3

Смоляр прокомментировал первую победу в Формуле-3
Авто / Младшие серии 0

Российский гонщик программы «СМП Рейсинг» Александр Смоляр прокомментировал свою первую победу в Формуле-3. Россиянин сохранил лидерство после старта с поул-позишен в спринтерской гонке великобританского этапа Формулы-3 на автодроме «Сильверстоун».

«Это моя первая победа в Формуле-3, и она была сложной. Несколько раз мне надо было защищать свою позицию, но я очень доволен машиной и очень счастлив, что смог сохранить свое место. Гонка была потрясающей, и я надеюсь, что это лишь начало, и мы сможем бороться и дальше, и еще больше, в следующих гонках», — приводит слова Смоляра пресс-служба «СМП Рейсинг».

В общем зачёте серии Смоляр после победы занимает девятое место с 30 очками. У лидера сезона Оскара Пиастри 94 балла.

Смоляр выиграл вторую гонку Формулы-3 в Сильверстоуне, но судьи изучат его оборону
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