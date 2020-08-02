Марко: это загадка, где берёт скорость Леклер
Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко признал, что удивлён высокой скоростью пилота «Феррари» Шарля Леклера в квалификации. Леклер показал четвёртое время, немного уступив пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену, закончившему квалификацию с третьим результатом. В того же время Себастьян Феттель, представляющий «Феррари», показал лишь 10-й результат.
«Это загадка, где берёт скорость Леклер. Он был быстрее нас на прямых, но, похоже, это касается лишь Шарля. У Себастьяна Феттеля мы такого не видели. Леклер проиграл лишь 0,2 собственному лучшему времени 2019 года», — цитирует Марко GPBlog.
Лучшее время в квалификации показал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Его напарник Валттери Боттас был вторым.
«Невероятно доволен». Леклер удивлён, что стал четвёртым
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