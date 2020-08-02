Смоляра лишили победы в гонке Формулы-3
Российский гонщик программы «СМП Рейсинг» Александр Смоляр получил штраф и таким образом лишился победы в спринтерской гонке британского этапа Формулы-3. Стюарды посчитали, что россиянин нарушал правила, неоднократно меняя направление движения на прямых в попытке не подпустить к себе Дэвида Бекманна. Смоляр получил от судей наказание в виде пяти штрафных секунд, что отбросило российского пилота с первой позиции на шестую. Победа в гонке досталась Бекманну.
«Потрясающая гонка! Выиграл ее на трассе, но судьи отняли у меня победу. Не думаю, что мне нужно было так мешать слипстриму, но это точно не стоило штрафа. Лично для себя я сегодня победитель», — написал Смоляр в собственном инстаграм-аккаунте.
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