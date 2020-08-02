Албон: не думаю, что у меня есть какие-то проблемы или сложности в начале сезона

Пилот «Ред Булл» Александер Албон заявил, что ему не о чем беспокоиться, несмотря на неудачный старт сезона. После трёх Гран-при Албон занимает в общем зачёте пилотов пятое место, набрав 22 очка. В квалификации Гран-при Великобритании он занял лишь 12-е место. Уже во второй раз подряд Албон не смог пробиться в третий сегмент квалификации.
«Не думаю, что у меня есть какие-то проблемы или сложности. На мой взгляд, первая гонка сезона была очень сильной. Во втором Гран-при мы стали четвёртыми, а в третьем — пятыми. Если это считать проблемами, я бы беспокоился о чём-то другом.
Лично я доволен первыми гонками. Но не всё складывалось в нашу пользу. Просто квалификация складывалась сложно. А я сосредоточен на том, чтобы чувствовать себя увереннее за рулём болида и выжимать из него максимум», — цитирует Албона Grandprix 247.
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