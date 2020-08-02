Хюлькенбергу придётся стартовать с пит-лейна

Немецкий гонщик «Рейсинг Пойнт» Нико Хюлькенберг не сумеет уйти в бой в гонке Гран-при Великобритании Формулы-1 с 13-й позиции. На машине немца возникли технические проблемы, из-за чего Хюлькенберг не сумел покинуть боксы до закрытия пит-лейна. Таким образом, теперь Нико имеет возможность стартовать только с пит-лейна, последним. В настоящий момент механики продолжают ремонтировать машину немца, который на Гран-при Великобритании заменяет мексиканского пилота Серхио Переса, заразившегося коронавирусом.

Гонка Гран-при Великобритании стартует в 16:10 по московскому времени. Россиянин Даниил Квят стартует в гонке с 19-й позиции, а с учётом отсутствия Хюлькенберга начнёт гонку 18-м.



«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию гонки.