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Квят попал в серьёзную аварию в гонке Гран-при Великобритании Формулы-1

Квят попал в серьёзную аварию в гонке Гран-при Великобритании Формулы-1
Авто / Формула-1 0

Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят досрочно выбыл из борьбы на Гран-при Великобритании Формулы-1 на автодроме «Сильверстоун». Квят занимал в гонке 12-е место, но допустил ошибку в скоростном повороте и потерял контроль над болидом (до конца не ясно, идёт речь об ошибке пилота или о технической проблеме, вызвавшей инцидент). Неуправляемый автомобиль вылетел задом на обочину и врезался в отбойник. Машина была сильно разбита, гонщик не пострадал и самостоятельно покинул болид.

До аварии Квят успел отыграть целый ряд позиций и, несмотря на старт с 19-го места после замены коробки передач, сохранял шансы попасть в очковую зону. Напарник Квята Пьер Гасли в момент аварии россиянина ехал прямо перед ним, на 11-й позиции.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки Гран-при Великобритании Формулы-1. В трансляции доступен актуальный лайв-тайминг — отрывы после каждого круга.

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